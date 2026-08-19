Pronóstico del Clima Hoy en Veracruz: Se Esperan Precipitaciones en Distintas Regiones

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) dio a conocer cuáles serán las condiciones que prevalecerán en la entidad para los próximos días. Dicho pronóstico informa sobre las condiciones de cielo, precipitaciones y viento en las zonas de costa, así como el oleaje y la temperatura en distintas regiones.

Para hoy martes 18 de agosto, se espera incremento de nublados de forma vespertina con potencial para lluvias y tormentas aisladas, acumulados generales de 5 a 20 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros en cuencas de la zona centro y sur del estado.

Asimismo, se esperan vientos del este, noreste y norte de 20 a 35 km/h con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h en el Valle de Perote y las costas del sur, mayores en probables áreas de tormentas, con un oleaje que va de 0.5 a 1.0 metros de altura.

En la cuestión de temperaturas, se espera una mínima de 24 ºC y una máxima de 33 ºC en la zona de costa, de 22 ºC a 35 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 27 ºC en las montañas y de 8 ºC a 20 ºC en el área del Valle de Perote.

El pronóstico emitido por la Secretaría de Protección Civil (PC) contempla desde este martes 28 hasta el domingo 23 de agosto; sin embargo, se indicó que dicho pronóstico debe tomarse con reservas debido a posibles variaciones en distribución e intensidad.

Miércoles 19 de agosto:

Nublados: Parcialmente nublado e incremento de forma vespertina.

Precipitaciones: Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros en cuencas de la zona centro y sur del estado.

Viento: De 20 a 35 km/h con rachas en costas mayores probables en áreas de tormenta.

Oleaje: De 0.5 a 1.0 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimo de 24 ºC y máximo de 33 ºC en la zona de costas, mínimo de 22 ºC y máximo de 35 ºC en las llanuras, mínimo de 15 ºC y máximo de 25 ºC en las montañas y mínimo de 8 ºC con un máximo de 18 ºC en el Valle de Perote.

Jueves 20 de agosto:

Nublados: Despejado a parcialmente nublado e incremento de forma vespertina.

Precipitaciones: Probabilidad de lluvias y posibles tormentas aisladas con acumulados de 5 a 15 milímetros y máximos de 30 milímetros en las regiones montañosas y cuencas altas del sur.

Viento: De 20 a 35 km/h con rachas de 40 km/h en costas mayores probables en áreas de tormenta.

Oleaje: De 0.5 a 1.0 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimo de 24 ºC y máximo de 34 ºC en la zona de costas, mínimo de 22 ºC y máximo de 36 ºC en las llanuras, mínimo de 15 ºC y máximo de 27 ºC en las montañas y mínimo de 8 ºC con un máximo de 18 ºC en el Valle de Perote.

Viernes 21 de agosto:

Nublados: Despejado a parcialmente nublado e incremento de forma vespertina.

Precipitaciones: Probabilidad baja de lluvias y tormentas con eventos aislados en montañas y al sur de la entidad, con acumulados de 5 a 15 milímetros y máximos de 30 milímetros en las regiones montañosas y cuencas altas del sur.

Viento: De 20 a 30 km/h con rachas en costas, mayores probables en áreas de tormenta.

Oleaje: De 0.5 a 1.5 metros cercano al litoral.

Temperatura: Mínimo de 24 ºC y máximo de 36 ºC en la zona de costas, mínimo de 23 ºC y máximo de 38 ºC en las llanuras, mínimo de 14 ºC y máximo de 27 ºC en las montañas y mínimo de 8 ºC con un máximo de 20 ºC en el Valle de Perote.

Sábado 22 de agosto:

Nublados: Despejado a parcialmente nublado e incremento de forma vespertina.

Precipitaciones: Potencial para lluvias y tormentas aisladas con acumulados de 5 a 20 milímetros y de 20 a 50 milímetros en las regiones montañosas y llanuras-costas cuencas altas del sur con eventos puntuales de 70 milímetros en partes altas de las cuencas del Papaloapan-Coatzacoalcos y Tonalá.

Viento: De 20 a 35 km/h con rachas de 40 km/h en el Valle de Perote, mayores en probables áreas de tormenta.

Temperatura: Mínimo de 24 ºC y máximo de 36 ºC en la zona de costas, mínimo de 23 ºC y máximo de 38 ºC en las llanuras, mínimo de 14 ºC y máximo de 27 ºC en las montañas y mínimo de 8 ºC con un máximo de 20 ºC en el Valle de Perote.

En este sentido, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante posibles derrumbes y a mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil del Estado de Veracruz.