Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy en Veracruz: Se Esperan Precipitaciones en Distintas Regiones

Autoridades dieron a conocer cuáles serán las condiciones climatológicas en la entidad veracruzana para los próximos días.

Pronóstico del Clima en Veracruz: Se Esperan Precipitaciones en Distintas RegionesEn el pronóstico se informan las condiciones climatológicas que se esperan en los próximos días. Foto: Ceec Protección Civil

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Pronóstico del clima en Veracruz: Se esperan lluvias y vientos fuertes en las costas así como en distintas partes de la entidad.

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