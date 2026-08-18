Pronostican Tormenta en Guadalajara; Estiman Inundaciones

De acuerdo con el canal informativo de las coordinaciones municipales de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, este 18 de agosto se pronostican tormentas moderadas, con eventos puntualmente fuertes esta tarde en la Perla Tapatía.

Se estima que el periodo crítico de la posible tormenta inicie a las 6:00 de la tarde y termine a las 7:00 de la noche. Además se esperan rachas de viento de hasta 48 kilómetros por hora.

Las recomendaciones de las autoridades son las siguientes:

Vigilar las condiciones de inundación y evitar cruzar zonas encharcadas.

Ante la posible caída de árboles, alejarse de la zona y no estacionar vehículos debajo.

Reportar árboles caídos u obstrucciones.

Conducir con precaución y mantenerse alerta ante interrupciones.

También, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes se pronostican lluvias con puntuales muy fuertes en Jalisco.