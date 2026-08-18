Pronóstico del tiempo

Pronostican Tormenta en Guadalajara; Estiman Inundaciones

Se esperan fuertes lluvias en Guadalajara este 18 de agosto, por lo que las autoridades emitieron algunas recomendaciones

LluviaSe pronostica una tormenta en Guadalajara este 18 de agosto. Foto: N+

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Pronostican tormentas en Guadalajara este 18 de agosto. Autoridades recomiendan no cruzar zonas inundadas y resguardarse de árboles y postes

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