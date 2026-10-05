Alerta Gris en Veracruz: Frente Frío 1 Dejará Lluvias y Fuertes Vientos

Se mantiene activa la Alerta Gris en Fase de Acción debido a un fuerte temporal lluvioso provocado por la interacción del Frente Frío número 1 y una vaguada. Se prevé que las precipitaciones continúen con acumulados generales de 5 a 20mm y máximos de 70 a 150mm.

El viento registrará velocidades de 20 a 35 km/h, pero con rachas que alcanzarán entre 50 y 65 km/h en la zona costera, generando oleaje elevado de hasta 1.5 metros.Se pronostica que este temporal se extienda por un periodo de 5 a 6 días.

Debido al primer Frente Frío de la temporada en Coatzacoalcos, el pronóstico para esta semana es de lluvias y tormentas eléctricas. Las precipitaciones se comenzaron a sentir desde la noche del sábado y domingo, generando acumulación de agua.

También de acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse en el sur de Veracruz, por lo que todavía existe posibilidad lluvias y tormentas en Coatzacoalcos y municipios de la región.

Ante este escenario, permanece activa la Alerta Gris del Sistema de Alerta Temprana para Veracruz debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas y viento fuerte.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles con corrientes de agua y extremar precauciones al conducir, especialmente durante los periodos de mayor precipitación.