Pronóstico del tiempo

Alerta Gris en Veracruz: Frente Frío 1 Dejará Lluvias y Fuertes Vientos

Las condiciones adversas podrían prolongarse entre cinco y seis días, con acumulados elevados y oleaje de hasta 1.5 metros

Alerta gris en Veracruz se esperan lluvias intensas y oleaje elevado en los próximos díasAlerta gris en Veracruz se esperan lluvias intensas y oleaje elevado en los próximos días. Foto: CEEC Protección Civil

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Veracruz enfrenta lluvias intensas y vientos fuertes por 5-6 días. Alerta Gris en acción. Se exhorta a evitar calles inundadas

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