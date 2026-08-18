Alerta en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 19 de Agosto 2026 en la Capital Mexicana

¿Seguirán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX)? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana, 19 de agosto de 2026, en la capital mexicana, por lo que aquí te informamos si persistirán las tormentas y si habrá descargas eléctricas y caída de granizo.

Los últimos días, el Valle de México ha registrado lluvias que han ocasionado encharcamientos, inundaciones y afectaciones en el transporte público.

En ese panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana seguirán las afectaciones por varios fenómenos meteorológicos, como:

Canales de baja presión sobre el centro de México.

Inestabilidad atmosférica.

Esos sistemas provocarán lluvias en la CDMX, pero también en entidades como Puebla, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.