Alerta en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 19 de Agosto 2026 en la Capital Mexicana
En N+ te informamos cómo estará el clima en la Ciudad de México el miércoles, para que tomes precauciones
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¿Seguirán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX)? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cómo estará el clima mañana, 19 de agosto de 2026, en la capital mexicana, por lo que aquí te informamos si persistirán las tormentas y si habrá descargas eléctricas y caída de granizo.
Los últimos días, el Valle de México ha registrado lluvias que han ocasionado encharcamientos, inundaciones y afectaciones en el transporte público.
En ese panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana seguirán las afectaciones por varios fenómenos meteorológicos, como:
Canales de baja presión sobre el centro de México.
Inestabilidad atmosférica.
Esos sistemas provocarán lluvias en la CDMX, pero también en entidades como Puebla, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Según datos del pronóstico de la Megalópolis del SMN, mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma.
En la tarde, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 27 a 29 °C.
Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:
Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.
Tarde: Temperatura entre 27 y 29 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 10 km/h.
¡Toma precauciones por #Lluvias fuertes! ⛈️⚠️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026
Pronóstico a 4 días para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/ZkOaFdy9XO
Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:
Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
Extremar precauciones ante vientos fuertes.
Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
SPB