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Caudal Puede Arrastrar Autos y Personas: Lista de Estados en Alerta por Fuertes Lluvias

Aquí te decimos en qué estados habrá lluvias muy fuertes hoy, 18 de agosto de 2026, en México

Inundación por tormenta en Culiacán, Sinaloa, el 17 de agosto 2026Inundación por tormenta en Culiacán, Sinaloa, el 17 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Alerta máxima! Fuertes lluvias en México hoy, 18 de agosto de 2026. Evita cruzar calles anegadas, el caudal puede arrastrar autos y personas. Descubre los estados en riesgo.

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