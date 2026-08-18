Caudal Puede Arrastrar Autos y Personas: Lista de Estados en Alerta por Fuertes Lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó por fuertes lluvias hoy, 18 de agosto de 2026, en México, y señaló que las precipitaciones podrían arrastrar autos y personas; aquí te decimos en qué estados habrá precipitaciones intensas, este martes.

Ante las tormentas de hoy, la CNPC indicó que al transitar por las calles, ya sea a pie o a en vehículo, se debe evitar cruzar corrientes de agua, vados o calles anegadas, ya que la fuerza del caudal es capaz de arrastrar unidades y personas.

La Coordinación de Protección Civil recomendó resguardarse en un sitio firme y alejado de árboles, postes de luz o estructuras metálicas propensas a descargas eléctricas, ante el pronóstico de lluvias fuertes.

Y para quienes habitan cerca de ríos, arroyos o barrancas, pidió monitorear constantemente el caudal y prepararse para evacuar por motivos de seguridad, o ante señales de inestabilidad en laderas como grietas en el terreno, arrastre de sedimentos y árboles o postes inclinados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 18 de Agosto 2026 con Raquel Méndez: Más Lluvias en el País

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulación de agua de entre 75 y 150 milímetros, por el monzón mexicano y circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.

Además, el Meteorológico Nacional indicó que habrá lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco, por canales de baja presión y otros fenómenos, entre ellos, la onda tropical 28.

Mientras que en los siguientes estados habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Chihuahua.

Durango.

Nayarit.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Campeche.

Yucatán.

También habrá intervalos de chubascos y lluvias aisladas en los siguientes estados:

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Quintana Roo.

Baja California.

Coahuila.

Nuevo León.

Zacatecas.

Aguascalientes.

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RMT