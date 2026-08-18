Nuevo Temblor en España Hoy: Video del Momento Exacto del Sismo

Un nuevo temblor sacudió España hoy, 18 de agosto de 2026; aquí puedes ver el video del momento exacto del sismo de este martes, que causó algunos daños materiales y dejó varias personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo de hoy ocurrió a las 10:37 horas, con magnitud 4.8 y epicentro en la localidad de Gójar, en Granada.

Luego del sismo, se registraron al menos 4 réplicas, la mayor de magnitud 4, a las 10:53 horas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) reportó réplicas con epicentro en Padul, de magnitud 2.9; otra en Alhendín, de 2.8; y una más en Las Gabias, de 2.6.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas provocaron la activación de la alerta de sismos de Google, en los teléfonos celulares.

Al menos 3 personas resultaron heridas, entre ellas una niña, quien fue trasladada al hospital, informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se ubica Granada.

🔴 Al menos 3 heridos y daños materiales tras un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Granada https://t.co/rsMcLI16l6 pic.twitter.com/LED7Pt0c5Y — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 18, 2026

Algunos ‌edificios sufrieron daños por el sismo de hoy, con grandes grietas en las paredes, algunas fachadas desprendidas y ladrillos esparcidos por las banquetas.

🔴 Coches destrozados, toldos caídos y daños en fachadas y mobiliario urbano: un nuevo terremoto de magnitud de 4,7 sacude Granada https://t.co/H005fqBXhz pic.twitter.com/Sj89Q4HQOG — Europa Press (@europapress) August 18, 2026

El sismo obligó al desalojo de los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España.

A 4. magnitude earthquake just struck Granada in southern Spain, followed by several aftershocks. The tremors caused damage in the are area .. pic.twitter.com/HdEZpCu7GU — Horizon Wire (@HorizonWireHW) August 18, 2026

En un comunicado, la ‌Diputación ‌Provincial de Granada anunció el cierre de edificios administrativos, museos e instalaciones deportivas, mientras que el metro redujo la velocidad de sus trenes, a 30 kilómetros por hora, como medida de precaución.

Esta mañana, varios seísmos registrados en la provincia de Granada han llevado a adoptar medidas preventivas en dos de los centros comerciales con mayor afluencia ubicados en demarcación de Guardia Civil.



Ambos centros fueron desalojados y cerrados de manera preventiva ante la… pic.twitter.com/W1caD5KXvr — Guardia Civil (@guardiacivil) August 18, 2026

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, pidió "máxima prudencia" ante los temblores de hoy, en el área metropolitana de Granada.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", señaló el presidente andaluz en su cuenta de X.

Los sismos de hoy en España ocurrieron después del temblor magnitud 5, del sábado, 15 de agosto de 2026, que dejó daños en viviendas y autos, en Granada.

Con información de agencias.

RMT