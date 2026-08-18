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Nuevo Temblor en España Hoy: Video del Momento Exacto del Sismo

El sismo de hoy tuvo epicentro en la localidad de Gójar, en Granada, con varias réplicas

Derrumbes por el sismo de hoy en Granada, EspañaDerrumbes por el sismo de hoy en Granada, España. Foto: Reuters

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Nuevo temblor en España: Sismo de magnitud 4.8 sacude Gójar, Granada, con varias réplicas. Daños materiales y heridos reportados. Mira el video del momento exacto.

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