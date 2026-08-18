Clima en Nuevo León Hoy Martes 18 de Agosto de 2026; Estas Son las Temperaturas

Nuevo León tendrá este martes 18 de agosto una jornada marcada por las altas temperaturas, con un ambiente caluroso durante gran parte del día y cielo parcialmente despejado en la zona metropolitana. Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros se ubicaron entre los 23 y 25 grados en diferentes puntos del área metropolitana. Para la tarde se prevé que la temperatura alcance una máxima de 36 grados, mientras que la sensación térmica podría elevarse hasta los 37 o 38 grados.

Por la noche, el termómetro descenderá alrededor de los 29 grados, por lo que el ambiente continuará cálido. Entre las temperaturas registradas durante la mañana se reportaron 23 grados en García y San Pedro. En Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Juárez, Cadereyta y La Rioja, los termómetros marcaron alrededor de 24 grados. Mientras tanto, sectores como San Bernabé, Universidad, El Obispado y Pesquería registraron aproximadamente 25 grados.

La calidad del aire se mantiene como otro de los factores a vigilar durante el transcurso de la mañana, debido a que las condiciones pueden modificarse conforme avance el día. Las altas temperaturas no se limitarán a este martes. Para el miércoles 19 de agosto se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 35.

El jueves podría alcanzar nuevamente los 36 grados, mientras que el viernes se prevén hasta 35. Para sábado y domingo, las máximas volverían a rondar los 36 grados.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes tengan actividades al aire libre, mantenerse hidratados y evitar una exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad. Mientras Nuevo León enfrenta una jornada principalmente calurosa, distintas regiones del país presentan condiciones favorables para lluvias.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó este martes 18 de agosto sobre lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se mantiene actividad de sistemas atmosféricos que favorecen precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional.

Buena parte del noreste se mantienen condiciones de calor y cielos parcialmente despejados. El panorama meteorológico apunta a que el calor continuará durante los próximos días en el estado. Aunque las temperaturas pueden variar entre municipios, se prevé que las máximas permanezcan alrededor de los 35 y 36 grados.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, principalmente ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

RR