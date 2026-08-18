Brote por Ébola No Está Controlado: La OMS Alerta por Riesgo Internacional

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo está "lejos de estar bajo control".

Al inicio de una reunión del Comité de Emergencia sobre el ébola hoy, 18 de agosto de 2026, advirtió además sobre un alto riesgo de propagación internacional del brote.

"Hace tres meses declaré que la epidemia de la enfermedad por el virus Bundibugyo en RDC constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la epidemia se propagó rápidamente y el riesgo de una mayor expansión nacional e internacional sigue siendo alto", expuso e insistió que "la epidemia está lejos de estar bajo control".

Ayer lunes, autoridades del país africano presentaron un balance que reveló que este es el brote más mortífero de la historia, con más de 2 mil 300 muertos y 5 mil casos confirmados.

La República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

Cabe señalar que se trata de la epidemia número 17 en la historia del país, que superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos.

El 17 de mayo, el Comité de Emergencia de la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, su segundo nivel de alerta más alto.

De tal manera, la reunión de este martes es la segunda que se lleva a cabo, pero la OMS todavía no sabe cuándo el comité publicará sus recomendaciones. Parece improbable que los expertos recomienden levantar la alerta, pero podrían formular nuevas recomendaciones y modificar los niveles de alerta.

La OMS considera actualmente que el nivel de riesgo para la salud pública es "muy alto" en RDC, "alto" en Uganda y los demás países fronterizos con RDC, y "bajo" en el resto de África y del mundo.

La epidemia de 2018-2020 en el este de RDC provocó 2 mil 299 muertes de un total de 3 mil 381 casos confirmados, según las cifras de la OMS, basadas en datos de las autoridades congoleñas.

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.

Esta enfermedad provocó más de 15 mil muertes en África durante los últimos 50 años.

Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra el virus Bundibugyo

Pero hay varias iniciativas en desarrollo con la esperanza de contener la epidemia.

Con información de AFP.

SPB