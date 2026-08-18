Salud

Brote por Ébola No Está Controlado: La OMS Alerta por Riesgo Internacional

El Comité de Emergencia sobre el ébola se reúne este martes; la Organización Mundial de la Salud advierte que la epidemia está lejos de estar bajo control

Trabajadores de la Cruz Roja desinfectan el hospital general de Rwampara, El Congo, en mayo 2026. Foto: ReutersTrabajadores de la Cruz Roja desinfectan el hospital general de Rwampara, El Congo, en mayo 2026. Foto: Reuters

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La epidemia de ébola en RDC es la más mortífera de la historia. La OMS advierte sobre el alto riesgo internacional. ¿Qué sigue en la lucha contra el virus?

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