Nuevo Laredo Registra Primera Muerte por Golpe de Calor de la Temporada

Nuevo Laredo registra la primera víctima por golpe de calor. Se trató de un hombre de 40 años, quien perdió la vida debido a las complicaciones provocadas por las temperaturas extremas que se han estado registrando en la ciudad, que incluso han superado los 40 grados centígrados.

El paciente era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo atendido en el Hospital General de Zona Número 11. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir. Así lo confirmó el doctor Alejandro Barreiro Espiricueta, subdirector del Distrito de Salud para el Bienestar 5.

"Tuvimos un caso en el Hospital General; de hecho, los datos los tiene el área de epidemiología. Hace una semana lo sesionamos, ese caso, y está en revisión con el área de ASEO Victoria, pero sí tenemos un caso", Alejandro Barreiro Espiricueta, subdirector del Distrito de Salud para el Bienestar 5.

La cifra de personas afectadas por el calor continúa en aumento en lo que va de la temporada.

Se han atendido 26 personas por padecimientos relacionados con las altas temperaturas: 3 por golpes de calor, 20 por insolación, 2 por quemaduras solares y 1 por deshidratación, por lo que las autoridades de salud recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol y acudir de inmediato a una unidad médica ante cualquier síntoma relacionado con un golpe de calor.