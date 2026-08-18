Salud

Nuevo Laredo Registra Primera Muerte por Golpe de Calor de la Temporada

Un hombre de 40 años se convirtió en la primera víctima mortal por golpe de calor registrada esta temporada en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo Registra Primera Muerte por Golpe de Calor de la TemporadaNuevo Laredo Registra Primera Muerte por Golpe de Calor de la Temporada. Foto: N+

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Nuevo Laredo enfrenta su primera muerte por golpe de calor. Un hombre de 40 años sucumbió ante temperaturas que superan los 40°C.

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