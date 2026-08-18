Este martes 18 de agosto de 2026 se espera una jornada de calor y bochorno en Tamaulipas, con temperaturas elevadas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre 44 y 48 grados, informó Protección Civil Estatal.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, también se esperan vientos fuertes asociados al evento de “Surada”, con ráfagas de entre 45 y 65 kilómetros por hora, principalmente en los municipios de la frontera norte, los Llanos de San Fernando y la región Centro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Martes 18 de Agosto de 2026 con Irma Aranda

En cuanto al pronóstico de lluvias, durante la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en la zona Sur, mientras que durante la tarde y noche se prevén lluvias en la región Cañera, el Altiplano y zonas montañosas de la región Centro.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante las altas sensaciones térmicas y las fuertes rachas de viento.