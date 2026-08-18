Pronóstico del tiempo

Calor Extremo en Tamaulipas: Sensación Térmica Llegará Hasta 48 Grados Hoy Martes

Protección Civil de Tamaulipas pronosticó para este martes rachas de viento de hasta 65 kilómetros por hora debido a un evento de “Surada”

Calor Extremo en Tamaulipas: Sensación Térmica Llegará Hasta 48 Grados Hoy MartesCalor Extremo en Tamaulipas: Sensación Térmica Llegará Hasta 48 Grados Hoy Martes. Foto N+

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Hoy la sensación térmica podría llegar a 48 grados en Tamaulipas. Protección Civil recomienda hidratarse y evitar el sol. Además, se esperan vientos de hasta 65 km/h. Infórmate y cuida de ti.

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