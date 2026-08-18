Este martes 18 de agosto de 2026 se espera una jornada de calor y bochorno en Tamaulipas, con temperaturas elevadas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre 44 y 48 grados, informó Protección Civil Estatal.
De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, también se esperan vientos fuertes asociados al evento de “Surada”, con ráfagas de entre 45 y 65 kilómetros por hora, principalmente en los municipios de la frontera norte, los Llanos de San Fernando y la región Centro.
En cuanto al pronóstico de lluvias, durante la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en la zona Sur, mientras que durante la tarde y noche se prevén lluvias en la región Cañera, el Altiplano y zonas montañosas de la región Centro.
Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante las altas sensaciones térmicas y las fuertes rachas de viento.