Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias, Descargas Eléctricas y Fuertes Rachas de Viento en México

Los estados más afectados serán BCS, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país

Protección Civil estatal vigila las inundaciones en Culiacán, SinaloaProtección Civil estatal vigila las inundaciones en Culiacán, Sinaloa. Foto: Facebook | pcsinaloa

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