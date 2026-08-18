Se Esperan Lluvias, Descargas Eléctricas y Fuertes Rachas de Viento en México

Para este martes 18 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente de México; lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y puntuales muy fuertes en Puebla y Tabasco.

Una nueva onda tropical (núm. 29) ingresará a la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en dicha región.

Finalmente continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, y prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Este martes 18 de agosto, se esperan precipitaciones de distintas intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Sinaloa (centro), Jalisco (oeste), Puebla (sur y sureste) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (sur), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (sur y este), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, oeste y suroeste), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Sinaloa (norte), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Para el Valle de México, por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM