Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Martes 18 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 18 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulto Mayor Muere Tras Ser Arrollado por un Automóvil en Avenida Constitución en Querétaro

En las primeras horas de este martes 18 de agosto de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones y problemas viales en esta autopista:

A las 10:07 horas, se reportó reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. Así como del km 129 al 130, dirección Querétaro.

A las 00:25 horas, en el km 155, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

Mientras que el 17 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 18:46 horas, en el km 105, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado y salida del camino de automóvil).

A las 16:36 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:10 horas, del km 127 al 129, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:46 horas, en el km 137, dirección a CDMX, se reportó reducción de carriles por atención de accidente (caída de árbol sobre automóvil).

A las 12:42 horas, del km 39 al 33, se registró carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM