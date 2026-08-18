Rescatan a 15 Personas Atrapadas por Lluvias en el Campo El Diez en Culiacán

Quince personas fueron rescatadas este lunes luego de quedar atrapadas por una inundación en las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, ubicado en el sector Piggy Back, en el Campo El Diez, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información disponible, las intensas lluvias registradas durante la jornada provocaron el incremento del nivel del agua en la zona, lo que impidió que las personas pudieran salir del inmueble.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para realizar el operativo de rescate y utilizaron dos lanchas de motor para trasladar a las personas desde el inmueble hasta un punto seguro.

Los trabajadores permanecían resguardados en la segunda planta del edificio y fueron evacuados sin que se reportaran personas lesionadas.

El rescate se realizó mientras continuaban las precipitaciones que ocasionaron inundaciones y afectaciones en distintos sectores de Culiacán.

Las autoridades mantienen labores de atención y vigilancia en las zonas afectadas por las lluvias y exhortaron a la población a extremar precauciones ante posibles inundaciones.

APG