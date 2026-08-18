Accidentes

Rescatan a 15 Personas Atrapadas por Lluvias en el Campo El Diez en Culiacán

Protección Civil utilizó dos lanchas de motor para sacar a los trabajadores de un inmueble inundado

Rescatan a 15 Personas Atrapadas por Lluvias en el Campo El Diez en CuliacánRescatan a 15 Personas Atrapadas por Lluvias en el Campo El Diez en Culiacán | Foto: Protección Civil Sinaloa

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