Fuertes Lluvias Generan Inundaciones en Culiacán, Sinaloa; Prevén Vientos de Hasta 80 Km/h

Fuertes lluvias, rachas de viento y actividad eléctrica se registran este lunes en Culiacán y distintos municipios del centro y sur de Sinaloa, condiciones que podrían intensificarse durante las próximas horas.

En Culiacán se reportan precipitaciones en diferentes sectores, mientras que en comunidades como Tacuichamona ya se han registrado lluvias intensas acompañadas de fuertes vientos, de acuerdo con información de Protección Civil del estado.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra como un hombre quedó atorado en una inundación, por lo que un elemento de Protección Civil se acerca a restarlo. El hombre logra salir por la ventana mientras que el agua les llega a la cintura.

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Por el momento las autoridades aún no proporcionan información sobre cuantos percances y rescates se han presentado durante las lluvias, sin embargo, ante este panorama, se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente al transitar por las zonas donde se presenten precipitaciones.

También se pide evitar circular por áreas inundables y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que pudieran representar un riesgo debido a las fuertes rachas de viento.

Las condiciones meteorológicas podrían aumentar de intensidad durante las próximas horas. El pronóstico señala que las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las condiciones de lluvia y viento se mantienen en Culiacán y otros municipios del centro y sur de Sinaloa, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.