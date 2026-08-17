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Fuertes Lluvias Generan Inundaciones en Culiacán, Sinaloa; Prevén Vientos de Hasta 80 Km/h

En Culiacán y el centro-sur de Sinaloa se registran fuertes lluvias, vientos y actividad eléctrica; realizan rescates en inundaciones.

Se pide evitar circular por áreas inundablesSe pide evitar circular por áreas inundables. Foto: Protección Civil

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Lluvias y vientos intensos en Culiacán y sur de Sinaloa. Rachas de hasta 80 km/h. Estas son las indicaciones de Protección Civil.

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