Seguridad

Vinculan a Proceso a Cuatro Personas por Captura de 222 Langostas en Veda en Ensenada

La FGR informó que los imputados fueron detenidos por elementos de Marina en el muelle Tiburoneros de Ensenada

Vinculan a Proceso a Cuatro Personas por Captura de 222 Langostas en Veda en EnsenadaVinculan a Proceso a Cuatro Personas por Captura de 222 Langostas en Veda en Ensenada Foto: FGR

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