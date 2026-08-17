Vinculan a Proceso a Cuatro Personas por Captura de 222 Langostas en Veda en Ensenada

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito contra la biodiversidad, en la modalidad de captura de una especie acuática durante periodo de veda, luego de ser detenidas con 222 piezas de langosta en Ensenada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio determinó iniciar proceso contra Alfredo ’N’ Cándido ’N’, Ángel ’N’ y Adolfo ’N’.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en el muelle Tiburoneros, ubicado en la avenida Miramar, en la Zona Centro de Ensenada.

Además de las 222 langostas, durante el operativo fue asegurada una embarcación tipo manga, que quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada a Alfredo ‘N’. Mientras que Cándido ‘N’, Ángel ‘N’y Adolfo ‘N’ deberán cumplir con presentación periódica mensual y una garantía económica.

La autoridad judicial estableció además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos relacionados con el caso.

La FGR recordó que las cuatro personas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

APG