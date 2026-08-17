Cambio climático

Aumentan a 34 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Piden Activar Plan DN-III

Reportan 179 personas afectadas por temperaturas extremas y mantiene la solicitud a Defesa para activar el Plan DN-III

Aumentan a 34 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Piden Activar Plan DN-IIIAumentan a 34 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Piden Activar Plan DN-III | Foto: N+

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