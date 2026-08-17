Aumentan a 34 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Piden Activar Plan DN-III

El calor extremo continúa generando afectaciones en Baja California y la cifra de personas fallecidas por golpe de calor aumentó a 34 durante la actual temporada, informó la Secretaría de Salud del estado.

Además de las defunciones, el sector Salud tiene registrados 179 casos de personas afectadas por temperaturas naturales extremas, de los cuales 89 corresponden a deshidratación, 88 a golpes de calor y dos a quemaduras solares.

Ante el incremento de casos, las autoridades reiteraron el llamado a no subestimar síntomas relacionados con la exposición a las altas temperaturas, entre ellos dolor de cabeza, cansancio y dolores musculares, ya que pueden evolucionar hacia una condición de mayor gravedad.

Néstor Hernández, subsecretario de Salud de Baja California, señaló que las altas temperaturas continúan representando un riesgo para la población, por lo que recomendó mantener una hidratación constante con agua y suero, además de evitar la exposición prolongada al sol.

La Secretaría de Salud informó que solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la activación del Plan DN-III, con el objetivo de reforzar las acciones de atención y prevención ante la emergencia por calor.

Mientras se espera la respuesta de la autoridad federal, Salud informó que mantiene las acciones de atención para personas en situación vulnerable. Entre ellas se encuentra la ampliación del módulo de calor ubicado en la Plaza del Mariachi, donde se ha identificado una concentración importante de personas que requieren apoyo.

En este espacio se proporciona agua y las personas tienen acceso a regaderas como parte de las medidas para reducir los efectos de las altas temperaturas.

También continúa el abastecimiento de las casas de hidratación instaladas en distintos puntos, mientras las autoridades mantienen las recomendaciones para prevenir nuevos casos.

La Secretaría de Salud pidió que, ante síntomas relacionados con el calor, las personas interrumpan la exposición a las altas temperaturas, se trasladen a un sitio fresco y se hidraten, especialmente cuando se trate de menores, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad o quienes realizan actividades al aire libre.

Información Kitzia Flores

APG