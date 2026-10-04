Fuertes Lluvias Dejan Afectaciones en la Ciudad de Puebla y Dos Municipios Más

Las fuertes lluvias que han caído en el estado de Puebla ha provocado afectaciones en calles y viviendas de tres municipios: San Andrés Cholula, Oriental y la capital poblana.

En la localidad de Zacatepec, perteneciente a la demarcación de Oriental, se reportaron 13 viviendas que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron limpieza, desazolve y apoyo a familias damnificadas.

En San Andrés Cholula, una inundación generó alrededor de 20 centímetros de agua sobre ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl, personal de Protección Civil abrió coladeras y retiró basura para bajar el nivel del agua.

En la zona de Lomas de Angelópolis, un conductor quedó varado en Boulevard Europa por acumulación de agua, quedó a la espera de una grúa. No hubo personas lesionadas.

Mientras tanto, en la ciudad de Puebla, aunque la precipitación fue ligera, cuadrillas municipales supervisaron los vasos reguladores ubicados en el área de Puente Negro y Santuario.

Al llegar a los sitios, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) retiraron residuos para mantener libres los accesos y facilitar el desfogue durante las lluvias.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ