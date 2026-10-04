Cambio climático

Fuertes Lluvias Dejan Afectaciones en la Ciudad de Puebla y Dos Municipios Más

Las precipitaciones de las últimas horas han dejado daños en calles y viviendas de la capital poblana, San Andrés Cholula y Oriental

Lluvias Afectaciones Viviendas Calles Inundadas Oriental San Andrés Cholula PueblaEn la zona conurbada de Puebla se registraron calles inundadas. Foto: PC Puebla

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Fuertes lluvias causan estragos en Puebla: calles y viviendas afectadas en San Andrés Cholula, Oriental y la capital. Descubre cómo las autoridades están respondiendo.

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