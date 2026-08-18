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Se Incendia Restaurante de Mariscos Ubicado en la Carretera Hacia Bahía de Kino

Un incendio consumió gran parte de un restaurante de mariscos, ubicado al poniente de la ciudad de Hermosillo, sobre la carretera hacia Bahía de Kino.

Se Incendia Restaurante de Mariscos Ubicado en la Carretera Hacia Bahía de KinoIncendio de Restaurante Ubicado en la Carretera Hacia Bahía de Kino. Foto: N+

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Fuego consume restaurante en Hermosillo: 50% de daños y ninguna persona herida.

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