Se Incendia Restaurante de Mariscos Ubicado en la Carretera Hacia Bahía de Kino

Un fuerte incendio dejó considerables daños materiales consumió gran parte de un restaurante de mariscos, ubicado al poniente de la ciudad de Hermosillo, sobre la carretera hacia Bahía de Kino.

Omar Francisco Martínez Lira, oficial, responsable turno de bomberos de Hermosillo, informó que el siniestro fue reportado alrededor de las tres de la tarde de este lunes, donde acudieron elementos de la estación cuatro como primeros respondientes.

“La primera unidad al llegar observa fuego en la parte central donde se encuentra el entramado de madera y tejaban de fibra de vidrio y proceden a trabajar en dos frentes para evitar la propagación hacia un comercio contiguo y hasta la demás instalaciones del mismo comercio”.

Tras controlar el incendio, las autoridades comenzaron las indagatorias para determinar las circunstancias que originaron el siniestro, el cual comenzó cuando había comensales y personal al interior, aunque lograron salir del inmueble sin registrar personas lesionadas.

“Estamos recabando todos los datos que se necesitan, pero sí tuvo una consideración alrededor de 50% de daños del negocio… Se pudo, se pudo este mitigar y controlar antes de que avanzara hacia el área de la cocina y también hacia otra área de comensales”.

Debido manera preliminar, las autoridades indicaron que el fuego no inició en la cocina, mientras que la parte más afectada fue el techo, ubicado a pocos metros de distancia de un transformador de energía.