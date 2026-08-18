Seguridad

Manifestantes Bloquean Carretera Torreón-San Pedro para Exigir Liberación de Mujer Detenida

Los habitantes quemaron llantas y provocaron un considerable tráfico vehicular en el sector.

Manifestantes Bloquean Carretera Torreón-San Pedro para Exigir Liberación de Mujer DetenidaLos manifestantes bloquearon la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido 20 de Noviembre. Foto: N+

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