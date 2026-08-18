Una manifestación se registró durante la tarde de este lunes, 17 de agosto sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido 20 de Noviembre, y se prolongó hasta las 22: 00 horas.

Los habitantes quemaron llantas y bloquearon la carretera, provocando un considerable tráfico vehicular. La manifestación se realizó para exigir la liberación de una mujer que había sido detenida por las autoridades.

De acuerdo con los reportes, la detenida presuntamente participó en una pelea con otra mujer en un rancho, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

La inconformidad de los habitantes surgió luego de que, según señalaron, las autoridades presuntamente liberaran a una de las involucradas y mantuvieran bajo custodia a la mujer originaria del ejido 20 de Noviembre, quien también habría participado en el enfrentamiento.

Los manifestantes señalaron que, hasta el momento, la mujer continúa detenida, por lo que advirtieron que las acciones de protesta podrían continuar en caso de que no se concrete su liberación.