Jóvenes Presuntamente Matan con Navaja a Gatos de una Adulta Mayor en Acuña, Coahuila

A través de redes sociales se dio a conocer una denuncia por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la colonia 5 de Mayo, en Ciudad Acuña, donde dos gatos habrían perdido la vida luego de un altercado entre varios jóvenes y una adulta mayor.

De acuerdo con la información difundida, los hechos se registraron luego de que una mujer de la tercera edad habría sostenido una discusión con varios jóvenes. La situación presuntamente escaló y los señalados habrían utilizado navajas para agredir a los animales de la mujer frente a unos menores de edad.

Según la denuncia, los dos gatos habrían perdido la vida y posteriormente sus restos fueron colocados frente a la vivienda de la propietaria.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones y realizan las acciones correspondientes para esclarecer los hechos relacionados con el posible caso de violencia contra los animales.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos, publicó en su cuenta personal de Facebook que no habrá impunidad en este caso.