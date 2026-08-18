Seguridad

Jóvenes Presuntamente Matan con Navaja a Gatos de una Adulta Mayor en Acuña, Coahuila

Autoridades investigan un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la colonia 5 de Mayo.

Jóvenes Presuntamente Matan con Navaja a Gatos de una Adulta Mayor en Acuña, CoahuilaAutoridades atendieron el reporte de un caso de maltrato animal en Acuña. Foto Ilustrativa: N+

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