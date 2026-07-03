RD Congo Inicia Ensayo Clínico para Identificar Cura contra Variante Rara y Peligrosa del Ébola

Ante la actual epidemia de ébola en el centro de África, la OMS probará dos tratamientos experimentales contra la variante Bundibugyo del virus

Paciente con ébolaPrueban tratamientos experimentales contra el ébola. Foto: Reuters

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La OMS inicia un ensayo clínico en RD Congo para combatir la variante Bundibugyo del ébola. ¿Podrán los fármacos experimentales MBP134 y remdesivir detener la epidemia?

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