RD Congo Inicia Ensayo Clínico para Identificar Cura contra Variante Rara y Peligrosa del Ébola

En la República Democrática del Congo ha comenzado un ensayo clínico que buscará identificar una cura para la variante Bundibugyo del ébola. El estudio, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), probará dos tratamientos experimentales con la esperanza de abatir la actual epidemia de ébola en la región.

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda suma mil 406 casos confirmados, así como 438 muertes.

Según la OMS, cada día se detectan 38 nuevos casos.

Probarán dos tratamientos contra el ébola

La variante Bundibugyo del ébola ha desatado una epidemia en la región que afecta a Uganda y República Democrática del Congo, aunque no se descarta que ya haya casos en Sudán del Sur.

Esta variante rara y altamente peligrosa no cuenta con vacuna ni con un tratamiento estándar, lo que ha dificultado la contención de los contagios.

La OMS lidera el estudio llamado PARTNERS, donde se probarán dos tratamientos experimentales: el fármaco MBP134 y el remdesivir. Estos fármacos serán probados por separado y en combinación, para determinar si pueden ayudar a los pacientes.

El primero de estos medicamento, MBP134, fue desarrollado por la empresa Mapp Biopharmaceutical con sede en San Diego. Este tratamiento es una mezcla de anticuerpos monoclonales. Esta clase de anticuerpos no son como los que produce nuestro cuerpo cuando combate un virus.

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En realidad, son proteínas elaboradas en laboratorio que se comportan como los anticuerpos que produce nuestro sistema inmune. Este medicamento fue diseñado para la variante Gulu del ébola.

El segundo tratamiento involucrado es un viejo conocido de la pandemia de covid. El remdesivir es un antiviral de amplio espectro, capaz de actual sobre una gran variedad de virus. Fue el primer tratamiento que aprobó la FDA contra el virus SARS-CoV-2, bajo el nombre comercial de Veklury.

Los retos de la actual epidemia de ébola

Sobre este ensayo clínico, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, declaró que es imperante buscar tratamientos confiables contra esta variante del ébola:

“Aunque aún no contamos con tratamientos aprobados, hay personas que se están recuperando de esta enfermedad. Pero podríamos salvar muchas más vidas si tuviéramos tratamientos seguros y eficaces. El ensayo PARTNERS ofrece una esperanza real de lograr resultados concretos para las comunidades que están en el centro del brote y junto a ellas”.

Según dio a conocer el funcionario, el actual brote de ébola suma mil 406 casos confirmados, así como 438 fallecimientos. Además, durante las últimas dos semanas se han diagnosticado 38 nuevos casos diarios.

A decir de la OMS, un reto en el combate a la epidemia ha sido la capacidad hospitalaria. Pese a que se ha ampliado el número de camas a 650, distribuidas en 22 centros de salud, hay una ocupación del 96%.

Además, la OMS aprobó de emergencia el uso de un test molecular para agilizar la detección del virus de Bundibugyo, que actualmente depende de pruebas PCR, con una alta fiabilidad pero pueden ser lentas.

A este factor hay que añadir los dos principales obstáculos que han enfrentado las autoridades: la desconfianza de los pobladores y los conflictos armados en la región.