Reportan 254 Muertes por Ébola en el Congo y Más de Mil Casos Confirmados

Autoridades reportaron más de mil casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo, incluidas 254 muertes por la enfermedad

ÉbolaUn total de 100 personas se han recuperado en el brote. Foto: Reuters.

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El ébola avanza en el Congo: 1,003 casos y 254 muertes. La identificación del paciente cero sigue pendiente. ¿Cómo afecta la violencia en la región a los esfuerzos de contención?

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