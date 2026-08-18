Momento Exacto de Nuevo Temblor en Venezuela: Video del Sismo en La Guaira Hoy

La madrugada de hoy, 18 de agosto de 2026, se registró un nuevo temblor en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó en Telegram que hasta el momento no se reportan “afectaciones de ningún tipo”.

El sismo magnitud 4.0 ocurrió este martes a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros, detalló la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en redes sociales.

Ante ello, las autoridades activaron el Sistema de Protección para hacer "el monitoreo y seguimiento correspondiente", dijo Rodríguez.

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", agregó e indicó que siguen "atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos".

El temblor ocurrió en punto de las 03.07 hora local (07.07 GMT) y se sintió también en varias zonas de Caracas.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de las cámaras de seguridad que mostraron el momento exacto del sismo.

Sismo Venezuela Preliminar Aproximadamente a las 03:07 HLV se registró un sismo de magnitud superior a 4,0. El epicentro se habría localizado en la costa de La Guaira.



El temblor se sintió en diferentes sectores de Caracas y Vargas. (Los videos corresponden a grabaciones de… pic.twitter.com/uH0eKrNqoT — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 18, 2026

La Guaira fue afectado el pasado 24 de junio por un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5.

Según un informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6 mil 438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Además, 86 mil 358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre

Suman 335 las viviendas entregadas a los afectados

Van 59 mil 109 casas evaluadas por las autoridades, de las cuales 34 mil 680 han sido catalogadas como habitables; 13 mil 733 con restricciones y 10 mil 696 en "alto riesgo".

Con información de EFE.

SPB