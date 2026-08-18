Internacional

Momento Exacto de Nuevo Temblor en Venezuela: Video del Sismo en La Guaira Hoy

La Guaira registra otro temblor este martes; se trata de la zona más afectada por el doble terremoto del 24 de junio pasado

Labores en edificio colapsado en La Guaria, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras doble terremoto. Foto: Reuters | ArchivoLabores en edificio colapsado en La Guaria, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras doble terremoto. Foto: Reuters | Archivo

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Sismo en La Guaira: sin daños reportados, pero el monitoreo continúa. Infórmate sobre las medidas de seguridad en curso.

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