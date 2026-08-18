Suben Cifras por Sismo en Indonesia: Hay 70 Muertos y Más de 40 Mil Evacuados

El gobierno de Indonesia elevó este martes la cifra de muertos a 70 y a más de 40 mil la cifra de desplazados por el terremoto de 7.7 que azotó el sábado la isla de Flores.

Las cuadrillas de emergencia y rescate siguen trabajando para responder a la crisis humanitaria, en medio de la falta de víveres, agua, equipo médico y medicinas.

Más de 40 mil personas figuran como desplazadas por el terremoto, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), un fuerte aumento respecto a las 12 mil 800 notificadas el lunes.

Respecto a los heridos, el número es incierto y se manejan 132, según las agencias de rescate, y casi mil 200, a decir del Ministerio de Salud.

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La cifra de desplazados en Flores, donde ha habido alrededor de un millar de réplicas desde el sábado y que cuenta con unos dos millones de habitantes, se ha más que duplicado respecto a la víspera, cuando las autoridades informaron de cerca de 10 mil.

Las fuentes señalaron que continúan recopilando y verificando datos de evacuados, algunos de ellos alojados en centros públicos habilitados y otros en viviendas de familiares o conocidos, mientras más equipos de ayuda llegan al terreno y se suman a los recuentos.

Voluntarios y organizaciones alertan por la falta de comida y de agua, pues la que tienen ahora está turbia y no es segura para el consumo.

Por otra parte, es necesario más suministros médicos y medicinas, así como camillas para transportar a las personas que lo necesitan.

El terremoto causó también graves daños materiales, con unas mil viviendas de Flores afectadas, según el último balance de la BPBD, también revisado al alza respecto al de la víspera.

ICM