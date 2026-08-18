Internacional

Suben Cifras por Sismo en Indonesia: Hay 70 Muertos y Más de 40 Mil Evacuados

Los equipos de emergencia laboran en la zona donde ocurrió el terremoto de magnitud 7.7; las zonas afectadas padecen falta de comida, agua, camillas y medicinas

Los paciente del sismo en Indonesia son atendidos dentro de tiendas de campañaLos paciente del sismo en Indonesia son atendidos dentro de tiendas de campaña. Foto: Reuters

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