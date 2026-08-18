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Expareja Hayden Panettiere Rompe el Silencio Tras Muerte de la Actriz

En su emotivo mensaje, Klitschko compartió una fotografía de la actriz y su hija en común, nacida en 2014

Hayden PanettiereLa Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville confirmó que la autopsia ya fue realizada, pero no se hallaron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte. Foto: AFP.

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