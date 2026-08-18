Expareja Hayden Panettiere Rompe el Silencio Tras Muerte de la Actriz

El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, expareja de Hayden Panettiere, dijo que la familia atraviesa momentos de dolor ante la muerte de la actriz, con quien tuvo a su hija Kaya.

En un comunicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, el expúgil señaló que la protagonista de las series "Nashville" y "Heroes" luchaba contra los lados más oscuros de la industria del entretenimiento y murió demasiado pronto.

Asimismo, señaló que la recordará por todos los momentos que compartieron y garantizó que, a su hija de 11 años, le hablará de su madre con respeto para preservar su memoria.

"Nuestra familia está atravesando un momento de profundo dolor y conmoción. Me entristece profundamente el anuncio de la trágica muerte de Hayden. Se fue de este mundo demasiado pronto", publicó.

"Aunque ya no era mi pareja, Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya. Construyó una carrera increíble gracias a su enorme talento, mientras también enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que tuvo en nuestras vidas", añadió.

"A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue", prometió.

En su emotivo mensaje, Klitschko compartió una fotografía de la actriz y su hija en común, nacida en 2014.

Panettiere, modelo y cantante estadounidense que apareció en varios episodios de "Malcolm el de en medio", falleció el pasado domingo a los 36 años en Carolina del Sur.

El excampeón mundial de boxeo conoció a la actriz en 2008 y ambos se comprometieron cinco años después, pero se separaron en 2018. La actriz, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream", otorgó la custodia total de la menor a su expareja.

Este martes, el también hermano del alcalde de Kiev, expresó sus condolencias a los seres queridos de Panettiere y a todos los fans. Asimismo, agradeció el apoyo en este momento tan difícil y pidió respeto a la privacidad de la familia.

"Expreso mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus seguidores, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían irse de este mundo tan pronto.

Our family is going through a time of profound shock and grief.



The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.



She built… pic.twitter.com/etL169NOmB — Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026

"Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento increíblemente difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir. Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias", agregó.

"Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna", finalizó Klitschko.

Nacida en 1989, Panettiere se convirtió en una estrella infantil y posteriormente tuvo numerosos papeles en cine y en televisión.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del deceso. Algunos medios estadounidenses que citan reportes policiales señalan que servicios de emergencia se movilizaron a un domicilio de Greenville por una mujer que estaba inconsciente, la tarde del pasado domingo. El personal médico mencionó términos como sobredosis y paro cardíaco. Se realizó reanimación cardiopulmonar, pero fue en vano.

En la casa, se encontró un medicamento asociado al tratamiento de sobredosis por opioides. El Narcan estaba sobre un colchón dentro del departamento donde la actriz se hospedaba junto a su pareja, Brian Hickerson.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville confirmó que la autopsia ya fue realizada, pero no se hallaron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte, aunque la causa y la forma del fallecimiento permanecen pendientes de estudios adicionales. La investigación del caso igue abierta.

Panettiere había hablado abiertamente en los últimos años sobre su proceso de sobriedad tras enfrentar alcoholismo y adicción a opioides.

ASJ