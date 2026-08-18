Seguridad

Alertan de Fraudes en Páginas Falsas para Tramitar el Pasaporte

Delincuentes cibernéticos clonan la página de la SRE para engañar a quienes buscan tramitar su pasaporte. Piden depósitos y se roban datos clave como cuentas bancarias y contraseñas

Pasaporte mexicano.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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