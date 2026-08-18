Alertan de Fraudes en Páginas Falsas para Tramitar el Pasaporte

Tramitar un pasaporte para salir del país, puede convertirse en un fraude ejecutado por delincuentes cibernéticos, que constantemente clonan la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitar ese documento.

Sarah ingresó a esta página, sin darse cuenta de que se trataba de un portal falso en el que supuestamente se puede programar una cita para tramitar el pasaporte.

“Entré a un link y me llevó a un portal que decía citas pasaporte, llené cada uno de los datos personales y me pidieron que depositara 2 mil 700 pesos, después me apareció un mensaje para decirme que el depósito no había sido validado, entonces volví a depositar 2 mil 700 pesos”, aseguró.

El ciberdelincuente no solo le robó 5 mil 400 pesos, también obtuvo los números de su cuenta bancaria y contraseñas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Páginas Falsas Usurpan Citas de Pasaporte y Pagos; Evita Fraudes

Enrique Poceros, especialista en ciberseguridad, explicó:

“La forma en que operan estos fraudes es que los ciberdelincuentes utilizan herramientas como la Inteligencia Artificial para copiar la apariencia de páginas legítimas y hacer que las suyas parezcan las auténticas, además proporcionan links o enlaces falsos o anuncios en internet con promesa de trámites más rápidos, más económicos. Cuando una persona proporciona sus datos o realiza algún tipo de pago, los delincuentes no solo pueden quedarse con su dinero, sino la información recopilada también puede ser utilizada para cometer otros delitos como el robo de identidad”

La policía cibernética y la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido alertas sobre portales falsos que ofrecen tramitar o renovar en línea el pasaporte con pagos y depósitos en comercios.

Por ello advierten sobre “no pagar el documento en tiendas de conveniencia, ni hacer depósitos en cuentas bancarias personales”

En lo que va de 2026, la policía cibernética ha detectado al menos 472 intentos de fraude a través de portales que usurpan la imagen de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Antes de iniciar cualquier trámite, hay que verificar siempre que te encuentras en el portal oficial de la institución correspondiente. Hay que desconfiar también de sitios que ofrezcan citas garantizadas, procesos inmediatos o costos más bajos que los habituales, hay que evitar acceder a enlaces recibidos por SMS, mensaje de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que no provengan de las páginas oficiales”, señaló Poceros.

La forma más segura de agendar una cita para tramitar o renovar pasaporte es a través de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores: https:// citas.sre.gob.mx.

Con información de Rafael Trejo Vázquez.

LECQ