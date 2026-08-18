Educación

Pagan Miles en Cursos para Ingresar a Universidades, pero No Son Seleccionados

Negocios aseguran a aspirantes poder obtener un lugar en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana

Aplicación del examen de control presencial de la UNAM en la CDMXAplicación del examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes. Foto: Cuartoscuro
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