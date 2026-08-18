Pagan Miles en Cursos para Ingresar a Universidades, pero No Son Seleccionados

Algunos aspirantes a ingresar a universidades públicas en la Ciudad de México, han pagado miles de pesos en cursos privados que prometen prepararlos e incluso, garantizarles un lugar, pero no han sido seleccionados.

Ante la alta demanda para entrar a las universidades públicas de la Ciudad de México surgieron cursos que supuestamente garantizan aprobar el examen de admisión.

Estos negocios les aseguran poder obtener un lugar en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por ello, se vuelven tan atractivos para los jóvenes. Sin embargo, lo que prometen no siempre se vuelve realidad.

Un ejemplo es el caso de Diego, quien pagó más de 6 mil pesos por un curso para ingresar al Instituto Politécnico Nacional, pero no fue seleccionado.

“Sí me dijeron que tenía una tasa de porcentaje del 80, si no mal recuerdo, y que pues sí era muy seguro que podías entrar”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Denuncian Cursos que Prometen Admisión Segura a Universidades Públicas en México

Y como Diego, hay más historias. Fernanda pagó dos cursos mientras intentaba ingresar a la UNAM y a la UAM.

Estos cursos se promocionan en redes sociales y en folletos, y pueden costar desde mil pesos hasta 30 mil.

La mayoría incluye clases, guías, simuladores, exámenes diagnósticos, asesorías, bancos de preguntas y seguimiento personalizado.

Aunque las universidades públicas ofrecen sus propios temarios y guías de estudios, muchos aspirantes prefieren comprar un curso por su supuesta garantía.

N+ contactó a más de 20 negocios que ofrecen este tipo de preparación y esto fue lo que dijeron:

“El índice de reprobación es reducido. Estamos hablando de un poquito menos del 10% de la no aceptación”

“Quien acude a todas las sesiones, no falta, llega temprano, se queda. Quien viene a la mitad del horario del curso, quien falta, quien se sale antes, pues no se queda. Y eso te lo digo en cualquier curso.”

Especialistas advierten que la ansiedad y la calidad del sueño también pueden influir en el desempeño de los aspirantes.

Además, señalan que los cursos pueden ser útiles para reforzar conocimientos, pero que no se deben tomar únicamente por publicidad engañosa.

Por su parte, la UNAM y la UAM han señalado que no tienen vínculo con cursos privados de preparación ni tampoco avalan garantías de ingreso.

Los talleres surgen como respuesta ante una alta demanda por los lugares disponibles en las instituciones.

En la UNAM aproximadamente uno de cada 7 aspirantes que participa en el concurso de selección logra ingresar. Mientras que en el Politécnico Nacional, en promedio, lo consigue uno de cada cuatro.

Con información de Astrith Tolentino.

LECQ