Economía

Japón Anuncia Acuerdo con México para Expandir Pesca de Atún Rojo en el Pacífico

Con arreglo al esquema reportado por autoridades niponas, la cuota de captura para 2027-2028 se fijará en 14,836 toneladas

AtúnEl plan propone reducir un 6% la cuota de pesca para los ejemplares que pesen menos de 30 kilogramos. Foto: Reuters.

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