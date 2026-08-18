Japón Anuncia Acuerdo con México para Expandir Pesca de Atún Rojo en el Pacífico

Las autoridades de Japón anunciaron este martes un acuerdo para expandir la pesca de atún rojo en el Pacífico, un mes después de acusar a México de bloquear la medida de manera unilateral, y aseguró que ahora ha obtenido el visto bueno del país norteamericano.

"En la reunión, que se retomó hoy, se alcanzó un acuerdo para un nuevo plan de gestión", detalló en una rueda de prensa el ministro de Agricultura y Pesca japonés, Norikazu Suzuki.

El plan propone ampliar un 25 % la cuota de pesca de atún rojo en el Pacífico Occidental y Central, la región que incluye a Japón, para los años 2027 y 2028, según explicó el responsable.

El ministro, que hace un mes acusó a México de bloquear "unilateralmente" con su "actitud deshonesta" la propuesta nipona, dijo este martes que da la bienvenida al consenso, logrado gracias a la conformidad del país latinoamericano.

Para entrar en vigor, el nuevo esquema debe aprobarse en la reunión anual de los dos organismos que gestionan la pesca del atún en ambos lados del Pacífico.

"De cara al futuro, prevemos negociaciones arduas (...) para lograr un consenso entre los países y regiones interesados ​​en cuestiones como la asignación de cuotas de captura. En particular, esperamos negociaciones difíciles con Corea del Sur y Taiwán, con quienes competimos", admitió Suzuki.

Con arreglo al esquema acordado este martes, la cuota de captura de atún rojo del Pacífico de gran tamaño (superior a 30 kilogramos de peso) para 2027-2028 se fijará en 14,836 toneladas para la región del Pacífico Occidental y Central, donde se incluye Japón, frente a las 11.869 toneladas permitidas hasta ahora.

Al mismo tiempo, el plan propone reducir un 6% la cuota de pesca para los ejemplares que pesen menos de 30 kilogramos, para asegurar la conservación, detalla el periódico económico Nikkei.

Para la región del Pacífico Oriental, donde se encuentra México, no habrá distinciones entre peces mayores o menores a 30 kilogramos, y la cuota aumentará de 7,581 toneladas a 7,740 toneladas, explica el medio.

Las negociaciones se enmarcan en un periodo de recuperación del atún rojo del Pacífico, cuya población disminuyó drásticamente años atrás debido a la sobrepesca, lo que obligó a imponer restricciones en las cuotas para preservar la especie.

El atún rojo es uno de los ingredientes estrella de la gastronomía japonesa y el elemento principal de muchos de sus platos, por lo que su conservación resulta esencial para el archipiélago, que es uno de los mayores consumidores mundiales.

ASJ