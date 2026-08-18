¿Dónde Salen Resultados ECOEMS 2026? Link para Ver Puntaje de Mi Derecho Mi Lugar

Ha terminado la espera para miles de aspirantes a escuelas del nivel medio superior, como los que se registraron para buscar un lugar en planteles de la UNAM y el IPN en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este martes 18 de agosto se publican los resultados ECOEMS 2026, del proceso de "Mi Derecho, Mi Lugar". Y si te preguntas dónde ver el puntaje del examen o el link de consulta, en N+ te damos todos los detalles.

Pero antes, te recordamos que ya te hemos compartido una guía de cómo revisar la asignación de planteles, de acuerdo con la prueba, pero también cuáles son los resultados de 103 municipios, el proceso de las prepas mexiquenses.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año se registraron 307 mil 241 aspirantes en el proceso de asignación a la Educación Media Superior, “Mi derecho, mi lugar”.

Por tal motivo, revisar los resultados que permitirán conocer a los futuros estudiantes de bachillerato en qué escuela cursarán este nuevo nivel causa gran interés.

Por ello, lo primero que debes saber es qué datos y documentos tener a la mano para evitar contratiempos cuando cheques los resultados ECOEMS:

Folio del proceso.

Cuenta de Llave MX y contraseña.

CURP.

Los resultados del Examen de ECOEMS 2026 los podrás consultar en la gaceta electrónica, disponible en el sitio web de "Mi Derecho, Mi Lugar", disponible en el siguiente enlace: https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Sigue estos pasos:

Ingresar al enlace.

Dar clic en la opción 6 de la lista reflejada en la página principal.

Ingresar folio de registro y CURP.

Consultar el reporte individual de asignación.

Descargar el comprobante y guardarlo.

"Mi Derecho, Mi Lugar" no informó un horario de la publicación de resultados, pero de acuerdo con el proceso el año pasado, desde las últimas horas de un día previo, aunque regularmente el sitio se satura rápidamente, por lo que te recomendamos intentarlo desde este martes 18 de agosto 2026 a partir de la mañana.

Cabe recordar que el reporte individual mostrará la institución y el plantel asignado. En el caso de quienes participaron en el proceso de selección (examen) para escuelas de alta demanda, como los campus UNAM y del IPN, podrán consultar también el número de aciertos obtenidos en la prueba.

Es importante que revises bien el sitio para consultar el resultado, pues se han detectado dominios apócrifos que solo podrían robar tu información. Una de las claves es que la terminación de la dirección electrónica es ".gob.mx": https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

Recuerda que la Gaceta Electrónica de Resultados es el único documento oficial para acreditar la asignación de un lugar.