Educación

¿Dónde Salen Resultados ECOEMS 2026? Link para Ver Puntaje de Mi Derecho Mi Lugar

Ha terminado la espera y aquí te compartimos el sitio para consultar en qué plantel de media superior te quedaste en CDMX y Edomex, tras la aplicación del examen.

Dónde ver los resultados ECOEMS 2026Conoce dónde ver los resultados ECOEMS 2026 en Mi Derecho Mi Lugar. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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