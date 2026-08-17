Internacional

Aumenta la Cifra de Muertos por Terremoto Doble en Venezuela

El gobierno de Venezuela actualizó la cifra de víctimas del terremoto doble del 24 de junio, pero los números contrastan con conteos ciudadanos de desaparecidos

Aumenta cifra de víctimas por terremoto doble en VenezuelaAumenta cifra de víctimas por terremoto doble en Venezuela. Foto: Reuters

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