Aumenta la Cifra de Muertos por Terremoto Doble en Venezuela

Están por cumplirse dos meses del terremoto doble de magnitudes 7.2 y 7.5 que cimbró a Venezuela el pasado 24 de junio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó el número de fallecimientos por los sismos.

Las cifras oficiales de fallecimientos discrepan de los conteos hechos por ciudadanos, que señalan miles de personas desaparecidas en la catástrofe. Hasta el momento se han retirado 528 mil toneladas de escombros.

El terremoto doble del pasado 24 de junio ha dejado hasta ahora un saldo de 6 mil 438 muertos. La nueva cifra refleja la confirmación de 137 nuevos fallecimientos.

Por su parte, la cifra de lesionados ascendió a 86 mil 358 personas atendidas en hospitales del país sudamericano. En el reporte presentado por Jorge Rodríguez también se menciona la entrega de 335 viviendas a familias damnificadas.

Peritos han analizado hasta el momento 59 mil 109 inmuebles, de los cuales 10 mil 696 han sido catalogados como de alto riesgo. Además, 13 mil 733 inmuebles presentan daños que han llevado a una restricción parcial en su uso.

Según lo presentado por el hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, se han retirado más de 528 mil toneladas de escombros. Los cálculos del gobierno apuntan a que la cifra representa el 25.15% del total proyectado.

Cabe señalar que las cifras de víctimas presentadas por el régimen chavista discrepan de los datos recopilados por iniciativas ciudadanas. La plataforma Desaparecidos Venezuela reporta 29 mil 521 desaparecidas que aún no habrían sido contactadas. Por su parte, Venezuela Reporta señala 41 mil 332 desaparecidos.

Ambas plataformas permiten a los ciudadanos buscar a un familiar, denunciar su ausencia o reportar su reaparición. Los reportes, que incluyen datos como fotografías, número de identificación y último sitio donde fueron vistos con vida, son cotejados por voluntarios.

El gobierno de Venezuela no cuenta con una cifra oficial de desaparecidos, lo que ha despertado señalamientos de parte de la ciudadanía. Como prueba de la discrepancia, mencionan los cálculos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que estimó que la cifra de fallecidos tenía un 40% de probabilidades de ubicarse entre las 10 mil y las 100 mil víctimas.

El Banco Mundial estima que los daños físicos directos por el terremoto doble del 24 de junio ascienden a 19 mil 600 millones. En días recientes advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela.

Con información de EFE