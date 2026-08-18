Sociedad

EUA Devuelve a México Mil 132 Bienes Arqueológicos Prehispánicos

Entre los objetos restituidos hay mil 53 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos, principalmente de uso doméstico; dos malacates completos y tres fragmentos de madera

EUA Devuelve a México Mil 132 Bienes Arqueológicos PrehispánicosEl Consulado de México en Boston, Estados Unidos, recibió 1,132 bienes culturales restituidos por un particular. Foto: SRE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+