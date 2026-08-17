Hombres Armados Secuestran a Jefe Policiaco y a Dos Oficiales; Investigan el Caso
Las autoridades confirmaron el secuestro de tres elementos policiales por lo que desplegaron un operativo para hallarlos
Las autoridades confirmaron el secuestro de tres elementos policiales por lo que desplegaron un operativo para hallarlos
Un fuerte operativo fue desplegado por autoridades colombianas luego de confirmarse que hombres armados secuestraron a tres policías en Norte de Santander; esto sabemos del caso.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó la privación ilegal de la libertad de los integrantes de las fuerzas de seguridad y señaló que se activaron los protocolos para su pronta localización.
“He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”, indicó.
Asimismo, De la Espreilla puntualizó que los policías y soldados colombianos tienen que ser respetados.
“Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley. ¡Firme por la Patria!”, escribió en sus redes sociales.
De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes de la Policía Nacional que se encuentran desaparecidos luego de su secuestro son:
El mayor Fredy Alexis Russi González
Patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña
A través de redes sociales se dieron a conocer algunas imágenes en las que presuntamente se observa el momento en el que los policías fueron interceptados por varios sujetos armados y los obligan a descender del vehículo en el que viajaban.
Posteriormente, trasladan a las víctimas a otra unidad para después huir de la zona. Se tiene conocimiento de que los policías vestían como civiles y el auto color rojo en el que circulaban fue vandalizado con un graffiti presuntamente atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC fueron una organización guerrillera de extrema izquierda fundada en 1964. Luego de varias décadas de conflicto armado interno, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, por lo que finalizaron sus movilizaciones y dio paso a la creación de un partido político.
Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026
He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso… https://t.co/w8c8oK14je
EPP