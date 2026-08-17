Internacional

Hombres Armados Secuestran a Jefe Policiaco y a Dos Oficiales; Investigan el Caso

Las autoridades confirmaron el secuestro de tres elementos policiales por lo que desplegaron un operativo para hallarlos

Los policías fueron interceptados y secuestrados por hombres armadosFoto: Especial
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