Hombres Armados Secuestran a Jefe Policiaco y a Dos Oficiales; Investigan el Caso

Un fuerte operativo fue desplegado por autoridades colombianas luego de confirmarse que hombres armados secuestraron a tres policías en Norte de Santander; esto sabemos del caso.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó la privación ilegal de la libertad de los integrantes de las fuerzas de seguridad y señaló que se activaron los protocolos para su pronta localización.