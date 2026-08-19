Sociedad

Vecinos de Neza Sufren por la Escasez de Agua Potable: Y si Llega es 'Color Café'

Esto obliga a los vecinos del Edomex a recurrir a soluciones costosas de almacenamiento y acarreo

Vecinos de Neza Sufren Escasez de Agua Potable y si Llega es ‘Color Café’Agua potable de color café llega a la colonia Benito Juárez en Nezahualcóyotl, Edomex. Foto: N+

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