Se Registra Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Policías en Hidalgo, Coahuila

Durante la tarde de este martes, 18 de agosto se activó el Código Rojo en el norte de Coahuila, luego de registrarse un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía del Estado, en el municipio de Hidalgo.

Trascendió que cerca de las 19:00 horas, elementos de la Policía del Estado que se encontraban en los límites de Coahuila realizaban labores de patrullaje cuando fueron agredidos por sujetos armados que viajaban a bordo de varias camionetas. Al responder a la agresión, se inició un enfrentamiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los hechos y se desconoce si hubo personas lesionadas, fallecidas o detenidas.

Por lo pronto, continúa un operativo reforzado en esa zona de los límites entre Coahuila y Nuevo León, luego del enfrentamiento entre autoridades y civiles armados.

De igual forma como parte de la estrategia de seguridad el pasado 28 de julio, 50 elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Ejercito Mexicano, Marina y Guardia Nacional reforzaron los límites de Coahuila con Zacatecas.

Los operativos consisten en recorridos por las brechas, así como el retén de seguridad donde se vigilan los vehículos que entran y salen de la entidad.