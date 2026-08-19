Seguridad

Se Registra Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Policías en Hidalgo, Coahuila

Elementos de seguridad fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en los límites de Coahuila.

Se Registra Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Policías Estatales en HidalgoLos policías fueron atacados por elementos armados que viajaban en camioneta. Foto: N+

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