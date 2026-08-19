Se Registra Enfrentamiento Entre Civiles Armados y Policías en Hidalgo, Coahuila
Elementos de seguridad fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en los límites de Coahuila.
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Elementos de seguridad fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de patrullaje en los límites de Coahuila.
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Durante la tarde de este martes, 18 de agosto se activó el Código Rojo en el norte de Coahuila, luego de registrarse un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía del Estado, en el municipio de Hidalgo.
Trascendió que cerca de las 19:00 horas, elementos de la Policía del Estado que se encontraban en los límites de Coahuila realizaban labores de patrullaje cuando fueron agredidos por sujetos armados que viajaban a bordo de varias camionetas. Al responder a la agresión, se inició un enfrentamiento.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los hechos y se desconoce si hubo personas lesionadas, fallecidas o detenidas.
Por lo pronto, continúa un operativo reforzado en esa zona de los límites entre Coahuila y Nuevo León, luego del enfrentamiento entre autoridades y civiles armados.
De igual forma como parte de la estrategia de seguridad el pasado 28 de julio, 50 elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Ejercito Mexicano, Marina y Guardia Nacional reforzaron los límites de Coahuila con Zacatecas.
Los operativos consisten en recorridos por las brechas, así como el retén de seguridad donde se vigilan los vehículos que entran y salen de la entidad.