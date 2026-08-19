Apoyo Bienestar de 12,000 Lanza Convocatoria para Registro: ¿Quiénes Pueden Aplicar?

Durante agosto de 2026 se lanzó la convocatoria al apoyo de 12,000 mil pesos que entrega la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social en conjunto con el Instituto Hidalguense de la Juventud. Y en N+ te adelantamos quiénes pueden solicitar este beneficio.

El registro a la Segunda Convocatoria Embajadores Juventud 2026 estará disponible del 26 al 28 de agosto de este año, pero ojo porque la inscripción se hace de forma presencial.

La documentación se recibirá en la Planta Baja del edificio Casa del Pueblo para el Bienestar y Desarrollo Rural de Pachuca, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

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Embajadores Juventud 2026 es un apoyo bienestar que deposita 3,000 mil pesos hasta por 4 periodos -en total de 12,000 pesos- a los beneficiarios del programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Las Reglas de Operación 2026 establecen que la dispersión se realiza mediante cualquier forma de pago aceptada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Hidalgo, tales como transferencia electrónica, cheque u orden de pago.

Sólo debes asegurarte de cumplir los requisitos que se enlistan a continuación:

Tener entre 12 y 29 años de edad.

Ser residente de uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo.

Deseos de capacitarse y compartir conocimientos con otras juventudes.

Si estás interesado, y quieres conocer más sobre esta segunda convocatoria puedes solicitar informes al Instituto Hidalguense de la Juventud, en las oficinas ubicadas en Pachuca, Hidalgo. O bien, llamar al número 771 717 60 00, extensión 4485.

Es importante mencionar que si aplicaste a la primera convocatoria de este apoyo bienestar de 12,000 pesos y no resultaste beneficiario en dicha ocasión, puedes participar en esta convocatoria. Sólo asegúrate de cumplir con los requisitos y criterios de elegibilidad.

No podrán ser beneficiarios quienes estén recibiendo o hayan recibido apoyos de programas estatales durante el ejercicio fiscal 2026.

A excepción de los programas correspondientes a becas y el Premio Estatal de la Juventud 2026.

SARR