Programas sociales

Apoyo Bienestar de 12,000 Lanza Convocatoria para Registro: ¿Quiénes Pueden Aplicar?

El Instituto Hidalguense de la Juventud presentó los lineamientos del Apoyo Bienestar 2026 para jóvenes, conoce los detalles sobre los posibles participantes

Jóvenes durante entrega de Apoyo Económico. Apoyo Bienestar Embajadores Juventud 2026.¿Ya sabes quiénes pueden aplicar al apoyo económico que da hasta 12 mil pesos a jóvenes en México? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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