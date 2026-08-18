Equinoterapia Gratuita en Querétaro Mejora Capacidades Motoras y Sensoriales

El Sistema Municipal DIF de Corregidora mantiene activo el programa de equinoterapia 'A Paso Firme', una alternativa gratuita dirigida a personas con discapacidad, trastornos del desarrollo y diversas condiciones neurológicas o emocionales.

Las sesiones se realizan de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, en el Salón Mezquite, ubicado sobre la Carretera a San Rafael. La atención está dirigida principalmente a habitantes de Corregidora y contempla casos de autismo, parálisis cerebral infantil, TDAH, problemas del lenguaje, Síndrome de Down y dificultades emocionales o de autoestima.

La equinoterapia utiliza el movimiento del caballo como una herramienta de estimulación física y sensorial. De acuerdo con la equinoterapeuta Natali Miguel Pérez, se trata de una terapia complementaria que no sustituye otros tratamientos o terapias que ya lleven los pacientes.

Cada sesión tiene una duración aproximada de 30 minutos por paciente y, de manera inicial, se recomienda un proceso de seis meses continuos, seguido de un periodo de pausa para favorecer el afianzamiento de las capacidades desarrolladas.

Entre los principales beneficios se encuentra la estimulación motora, debido a que el movimiento tridimensional del caballo es similar al de la marcha humana. También puede contribuir al trabajo sensorial y a la regulación de algunos pacientes, particularmente en personas con autismo.

Para acceder al programa, los interesados deben realizar un registro en las oficinas del DIF Municipal de Corregidora, ubicadas en Pedro Urtiaga número 86, en la colonia El Pueblito. Posteriormente, los usuarios son canalizados al área correspondiente para iniciar la atención.

El servicio es completamente gratuito y está dirigido principalmente a la comunidad de Corregidora. Para solicitar información se encuentra disponible el teléfono 442 235 4724, en las extensiones 4001 y 4002.