Programas sociales

Equinoterapia Gratuita en Querétaro Mejora Capacidades Motoras y Sensoriales

El DIF Municipal de Corregidora mantiene activo el programa gratuito de equinoterapia 'A Paso Firme', dirigido a personas con discapacidad, autismo, parálisis cerebral, TDAH y otras condiciones.

Corregidora Mantiene Programa Gratuito de Equinoterapia para Personas con DiscapacidadCorregidora Mantiene Programa Gratuito de Equinoterapia para Personas con Discapacidad. Foto: N+

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Mejora tus habilidades motoras y sensoriales con equinoterapia gratuita en Corregidora. Programa 'A Paso Firme' del DIF para personas con diversas condiciones.

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