Mujer Queda Atrapada en Bóveda del Banco del Bienestar en Torreón

Una mujer quedó atrapada por más de 10 minutos al interior de una bóveda del Banco del Bienestar, ubicado en la colonia La Aviación, sobre la calzada México, en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros informes, cuando las unidades de rescate arribaron al lugar, la afectada ya había logrado salir del área, después de que fueran desactivados con éxito los mecanismos de seguridad que mantenían bloqueada la puerta de la bóveda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Queda Atrapada en Bóveda del Banco de Bienestar; Sufre Crisis Nerviosa

Debido al tiempo transcurrido en el espacio cerrado, la mujer sufrió una crisis nerviosa. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica y realizar una valoración general de sus signos vitales, determinando que no presentaba complicaciones graves y que no era necesario su traslado a una unidad hospitalaria.

Finalmente, las autoridades tomaron conocimiento del hecho y el evento concluyó sin consecuencias mayores ni personas lesionadas, quedando la situación bajo control.