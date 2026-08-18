Accidentes

Mujer Queda Atrapada en Bóveda del Banco del Bienestar en Torreón

Corporaciones de rescate se movilizaron a la colonia La Aviación en Torreón tras el reporte de una persona que se quedó encerrada en en el lugar

Mujer Queda Atrapada en Bóveda del Banco del Bienestar en TorreónLa mujer quedó atrapada al interior de la bóveda del Banco del Bienestar. Foto: N+

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