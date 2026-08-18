Seguridad

Detienen a Cinco Personas por Presunta Privación de la Libertad en Torreón

Los hechos ocurrieron en las oficinas de una financiera ubicada sobre la calzada Matías Román.

Detienen a Cinco Personas por Presunta Privación de la Libertad en TorreónElementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una presunta privación de libertad de una persona. Foto: N+

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