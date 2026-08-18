Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal después del reporte de una presunta privación de la libertad registrada la tarde de este martes, 18 de agosto en la ciudad de Torreón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en las oficinas de una financiera ubicadas sobre la calzada Matías Román, entre avenida Hidalgo y avenida Juárez.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clausuran Financiera tras Reporte de Privación de la Libertad en Torreón

De acuerdo con el reporte, en el lugar se habría registrado la privación de libertad de una persona, por lo que se desplegó un operativo que concluyó con la detención de cuatro hombres y una mujer.

Posteriormente, personal de Inspección y Verificación arribaron al lugar y procedieron a la clausura de las oficinas. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.