Seguridad

Sujeto Amenaza a Mujer y sus Dos Hijas en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Una ama de casa y sus dos hijas viven bajo amenaza de muerte, mientras exigen que la Fiscalía General de Tamaulipas actúe.

Sujeto Amenaza a Mujer y sus Dos Hijas en Ciudad Victoria, TamaulipasSujeto Amenaza a Mujer y sus Dos Hijas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: noticias_tams

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Preocupación en la colonia Azteca: un hombre amenaza a una familia y ataca a transeúntes. La comunidad pide intervención inmediata de las autoridades.

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