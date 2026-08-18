Sujeto Amenaza a Mujer y sus Dos Hijas en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Una ama de casa y sus dos hijas viven bajo amenaza de muerte, mientras que más de 10 personas han sido atacadas en la vía pública por un mismo agresor, sin que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas actúe.

De acuerdo con vecinos de la colonia Azteca, en la capital del estado, el señalado es un hombre identificado como "Amado", vecino del sector, quien continúa libre y agrediendo a transeúntes.

A pesar de que ya existe una denuncia penal interpuesta en su contra, las víctimas aseguran que no han recibido atención ni protección por parte de las autoridades ministeriales.

Aunque algunas versiones señalan que el hombre padecería de sus facultades mentales, quienes lo conocen aseguran que su conducta violenta es consecuencia del consumo de sustancias tóxicas.

Vecinos de la colonia Azteca exigen la intervención urgente de la Fiscalía y de las autoridades de Salud y Seguridad, antes de que la situación derive en una tragedia mayor.