Seguridad

Revelan Nombres de los Cuatro Marinos que Murieron en Accidente en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la identidad de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina que perdieron la vida la madrugada de este martes.

Genérica de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan recorridos de inspección en playas colindantes en Veracruz.Foto: Genérica de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan recorridos de inspección en playas colindantes en Veracruz. Crédito: Cuartoscuro

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La Fiscalía de Tamaulipas confirma los nombres de los 4 marinos fallecidos en un accidente.

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