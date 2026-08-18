La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a través de sus redes de comunicación, confirmó los nombres de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina que fallecieron tras el accidente registrado durante la madrugada de este martes en la comunidad de La Pesca, municipio de Soto la Marina.

Los elementos fueron identificados como: Edgar de Jesús González Torres, Héctor Iván Vázquez González, Daniel Ocampo Esquivel y Klebeer Israel Salvador Meza.

De acuerdo con los primeros reportes, los marinos se encontraban en la zona cuando ocurrió el percance en un muelle ubicado en La Pesca. Tras el accidente, autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

La Fiscalía tamaulipeca expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de los cuatro elementos, a quienes recordó mediante un mensaje publicado tras confirmarse el fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente. Las investigaciones continúan para esclarecer cómo se registró el percance que cobró la vida de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina.