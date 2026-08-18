Autoridades aseguraron en el municipio de Camargo nueve equipos especializados que presuntamente se utilizaban para minería de criptomonedas, además también de una computadora portátil, fuentes de alimentación, equipos de red, cableado y sistemas de ventilación durante un cateo en un domicilio en la colonia El Saúz, realizada por agentes de la policía investigadora.

Resulta que este proceso se derivó en una investigación por probable robo de energía eléctrica y otros delitos.

Los equipos, algunos de la marca Bitmain, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su funcionamiento, procedencia y posible relación con los hechos delictivos.

A partir de los peritajes y demás diligencias, las autoridades buscarán determinar cómo eran utilizados los equipos, quién tenía control sobre ellos y si su funcionamiento estaba relacionado con el probable robo de energía eléctrica u otros delitos.