Seguridad

Aseguran Nueve Computadoras para Minería de Criptomonedas en Camargo, Tamaulipas

Autoridades realizaron un cateo en un domicilio de Camargo, donde localizaron y aseguraron diversos equipos especializados.

Aseguran Nueve Computadoras para Minería de Criptomonedas en Camargo, TamaulipasAseguran Nueve Computadoras para Minería de Criptomonedas en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Aseguran nueve computadoras para minería de criptomonedas en una investigación por robo de energía.

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