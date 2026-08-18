Madonna Arrasa con Nominaciones a VMA 2026 y Revela Cómo Festejó su Cumpleaños

Madonna, la Reina del Pop, arrasó hoy, 18 de agosto de 2026, en las nominaciones de los MTV Video Music Awards (VMA 2026); además, la cantante estadunidense publicó fotos exclusivas de la celebración de su cumpleaños 68.

La estrella fue nominada en 11 categorías de los VMA 2026, superando así a Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

Madonna fue nominada en las siguientes categorías de los VMA 2026:

Video del Año: Confessions II - The Film. Artista del Año. Canción del Año: Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Mejor Colaboración: Con Sabrina Carpenter Mejor Dance: Confessions II - The Film Mejor Dirección: Confessions II - The Film. Mejor Dirección Artística: Confessions II - The Film. Mejor Cinematografía: Confessions II - The Film. Mejor Edición: Confessions II - The Film. Mejor Coreografía: Confessions II - The Film. Mejores Efectos Visuales: Confessions II - The Film.

Taylor Swift fue la segunda estrella con más nominaciones, después de Madonna, con 9, en categorías como Video del Año con The Fate of Ophelia, Artista del Año y Mejor Pop con su último trabajo The Life Of A Showgirl.

Junto a Madonna y Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande también lideran las nominaciones de los VMA 2026, con siete candidaturas en categorías como Artista del Año, Video del Año y Mejor Pop.

Si Madona gana en los VMA 2026, empataría con Beyoncé y Taylor Swift por el título de la música con más premios en la historia de los premios que otorga MTV.

Cabe destacar que Beyoncé y Swift tienen 30 premios cada una, mientras que Eminem es el artista masculino con más galardones, al sumar 15.

La ceremonia de los VMA se realizará el 27 de septiembre de 2026, a las 19:30 hora de Los Ángeles, California, en el Peacock Theater, y será transmitida en vivo por CBS.

En tanto, la Reina del Pop publicó en su perfil de Instagram imágenes exclusivas del festejo de su cumpleaños número 68, con un mensaje en el que agradeció a Dios y mostró su amor por los gatos:

“¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos!”.

En las fotos, Madonna aparece pidiendo un deseo momentos antes de apagar las velitas de su pastel, que tenía forma de corazón con un ojo al centro.

Además, la Reina del Pop mostró que bailó y compartió con sus seres queridos.

RMT