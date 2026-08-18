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Madonna Arrasa con Nominaciones a VMA 2026 y Revela Cómo Festejó su Cumpleaños

Madonna superó en las nominaciones de los VMA 2026 a Taylor Swift y a Sabrina Carpenter

Madonna cumple 68 años de edad

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Madonna arrasa en las nominaciones de los VMA 2026 con 11 candidaturas, superando a Taylor Swift y Sabrina Carpenter. ¿Logrará empatar con Beyoncé y Swift en premios? Descúbrelo el 27 de septiembre.

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