Sansa Cumple Cuatro Años y Bad Bunny lo Celebra con Cena y Sesión de Fotos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizó una sesión de fotos junto a Sansa Martínez Berlingeri, su beagle de cuatro años, para la edición Dogue de la revista Vogue.

La producción se realizó pocos días después de que Martínez Ocasio diera su última presentación en Bruselas, con la que cerró su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, de ocho meses de duración, a finales de julio. Para la sesión, un restaurante en Puerto Rico —país de origen del cantante— fue transformado en un bistró italiano, donde él y Sansa posaron ante una mesa con mantel rojo, velas, flores y dos platos de espagueti.

De acuerdo con el artículo, Martínez Ocasio adoptó a Sansa cuando ella tenía tres meses. Describió su personalidad como cariñosa, juguetona y, a veces, "un poco bicha, pero linda", características que —dijo— la llevaron a tener un nombre inspirado en Juego de Tronos, por sus similitudes con el personaje de Sansa Stark, interpretado por la actriz Sophie Turner.

Sansa no debutó frente a cámaras con esta sesión: la beagle ya había aparecido en el video musical "Ojitos Lindos", de Bad Bunny, publicado en YouTube el 14 de febrero de 2023.

Durante la producción para Vogue, el equipo utilizó golosinas y una pelota envuelta en un calcetín amarillo —su juguete favorito— para mantener la atención de la perra frente a la cámara.

"Pero amoroso, que siempre está dispuesto para ver televisión junto con ella", dijo Martínez Ocasio al describir su relación con Sansa, después de señalar que ella probablemente lo calificaría como un padre estricto pese a las golosinas que le permite comer.

Como parte del cuestionario Dogue de Vogue, Martínez Ocasio respondió preguntas sobre su mascota: dijo que el apodo más inusual que le ha dado es "Cachirula", que su signo zodiacal es Capricornio, que su juguete favorito son los calcetines —de cualquier tipo—, que su comida favorita son los plátanos y que su peor hábito es vaciar los botes de basura.

Añadió que el hábito más extraño de Sansa es que necesita ser cargada hasta su cama, y que el lugar más inusual al que la ha llevado es al cine, a ver una función de Batman. También mencionó que, si pudiera darle una voz en una película, elegiría a la actriz Cameron Diaz.

"Que la amo mucho", respondió Martínez Ocasio cuando se le preguntó qué le diría a Sansa si pudiera decirle una sola cosa.

Sobre el lugar al que le gustaría llevarla, contestó: "Me encantaría poder pasearla por todos lados".