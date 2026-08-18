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Sansa Cumple Cuatro Años y Bad Bunny lo Celebra con Cena y Sesión de Fotos

Su nombre nació por un personaje de Juego de Tronos

Sansa Cumple Cuatro Años y Bad Bunny lo Celebra con Cena y Sesión de FotosBenito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, protagonizó junto a su beagle Sansa una sesión de fotos para la edición Dogue de Vogue. Foto: Reuters / Archivo

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