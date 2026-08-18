Aseguran 10 Mil Litros de Huachicol en Pénjamo, Guanajuato

Gracias a un operativo en conjunto entre elementos de las Fueras de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Policía Estatal de Caminos (PEC), lograron el aseguramiento de 10 mil litros de combustible en carretera de Pénjamo.

De acuerdo a la información por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal La Piedad–Manuel Doblado, en el tramo Las Uvas en la ciudad de Pénjamo.

Lo anterior se dio cuando los elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) realizaban labores de prevención y vigilancia como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, cuando en cierto momento del camino vieron a lo lejos un camión estacionado.

Al acercarse, lograron ver un camión tipo estacas, color blanco, estacionado sobre el carril de circulación, con el cofre abierto y obstruyendo la vialidad, situación que representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

En ese momento, los elementos de Seguridad pidieron apoyo, siendo el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes también acudieron para resguardar el área, mientras investigaban sobre el dueño de la unidad, también acordonaron la zona para prevenir un accidente y verificar las condiciones de la unidad, confirmando que el vehículo se encontraba sin personas en las inmediaciones y emanaba un fuerte olor a combustible.

Al realizar una revisión, lograron encontrar al interior del camión 10 contenedores de plástico con capacidad de mil litros cada uno, abastecidos con hidrocarburo, además de un contenedor tipo cisterna con capacidad para 10 mil litros que se encontraba vacío.

En total fueron asegurados 10 mil litros de hidrocarburo, así como el vehículo y los recipientes utilizados para su almacenamiento y traslado, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato.