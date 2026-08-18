Seguridad

Aseguran 10 Mil Litros de Huachicol en Pénjamo, Guanajuato

Elementos de Seguridad lograron el aseguramiento de un camión en la carretera que transportaba varios contenedores con el combustible.

El combustible fue asegurado por las autoridades.Foto: FSPE

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Autoridades en Guanajuato incautan 10 mil litros de hidrocarburo en Pénjamo.

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