Seguridad

Vinculan a Proceso a Conductor de Revolvedora que Provocó Muerte de Mujer en Edomex

Carlos "N", conducía una revolvedora que presuntamente ocasionó un accidente en el que murió una mujer en Interlomas

El conductor de la revolvedora fue vinculado por accidente al exterior del Centro Comercial InterlomasFoto: Especial
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Vinculan a Proceso a Conductor que Provocó Accidente en Centro Comercial Interlomas, Edomex