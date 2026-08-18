Vinculan a Proceso a Conductor de Revolvedora que Provocó Muerte de Mujer en Edomex

La Fiscalía Edomex informó que fue vinculado a proceso el conductor de una revolvedora por su presunta responsabilidad en el accidente al exterior del Centro Comercial Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la Autoridad Judicial calificó de legal la detención y vínculo a proceso a Carlos “N”, investigado por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de una mujer.

Asimismo, durante la audiencia se determinó como medida cautelar la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA). Además, Carlos “N”, se hizo acreedor a una garantía económica por la cantidad de 250 mil pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Despiden a Mujer que Murió por Desplome de Estructura en Interlomas

Las autoridades indicaron que se estableció un cierre de investigación complementaria de dos meses.

El accidente al exterior del Centro Comercial Paseo Interlomas ocurrió el viernes 14 de agosto de 2026. Esa tarde los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio debido a la caída de una estructura fuera del recinto.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes del momento exacto del accidente. En las grabaciones se observa cuando una unidad tipo revolvedora que estaba estacionada en las inmediaciones, presuntamente golpea la estructura y posteriormente sucede el colapso.

Sin embargo, la enorme estructura usada para exhibir publicidad, cayó hacía la zona vehicular. Una camioneta fue aplastada por esa parte del inmueble y lamentablemente una mujer perdió la vida de manera inmediata.

EPP