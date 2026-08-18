Internacional

EUA Sanciona a Tomoko Akane, Presidenta de la Corte Penal Internacional

Las sanciones congelan cualquier activo que la japonesa Tomoko Akane pueda tener en Estados Unidos

Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. Foto: CPITomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. Foto: CPI

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