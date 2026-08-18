EUA Sanciona a Tomoko Akane, Presidenta de la Corte Penal Internacional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones a Tomoko Akane, jueza japonesa que ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado la sanción contra Akane y Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Esta medida supone la última escalada en la campaña del gobierno de Donald Trump contra la corte en La Haya, creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.

El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, entre ellos fiscales y jueces, alegando las órdenes de detención dictadas por la corte contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre los soldados estadounidenses en Afganistán.

Las sanciones congelan cualquier activo que estas personas puedan tener en Estados Unidos y, en la práctica, las excluyen del sistema financiero estadounidense, con el que casi todos los bancos que operan a nivel internacional mantienen estrechos vínculos.

En junio, tres jueces de la CPI demandaron a Trump y a su gobierno por las sanciones, alegando que las medidas eran ilegales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el mes pasado que Washington intensificaría sus esfuerzos para socavar la CPI, incluso mediante una campaña diplomática destinada a persuadir a otros países para que abandonen la institución.

Rubio argumentó que la Corte suponía una amenaza para el personal estadounidense que aplica las políticas de inmigración de línea dura de Trump o que lleva a cabo redadas contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, así como para otros miembros de las Fuerzas Armadas.

Trump ha afirmado que la campaña tenía como objetivo defender a Netanyahu y a otras personas de ser procesados, más que a él mismo.

Las sanciones de Estados Unidos contra la presidenta de la CPI "socavan el Estado de derecho", consideró el tribunal en un comunicado emitido este martes, después de que Washington impusiera esas medidas.

"Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señaló el tribunal con sede en La Haya.

Con información de: Reuters y EFE