Catean y Clausuran Yonke de la Colonia Colinas de Juárez, en Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron una orden de cateo en un yonke de la colonia Colinas de Juárez, en Ciudad Juárez, donde presuntamente fueron localizadas varias autopartes robadas.

El operativo se llevó a cabo en un local de venta de autopartes ubicado en el cruce de las calles Centeno y Puebla, hasta donde acudieron peritos en criminalística y personal de una unidad especializada en vehículos robados.

Mientras se realizaba la inspección del establecimiento, elementos del Ejército Mexicano permanecieron en el exterior para resguardar el área.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, durante la inspección las autoridades presuntamente localizaron varias autopartes con reporte de robo.

Una vez concluida la diligencia, el inmueble quedó asegurado y se colocaron sellos de bien inmueble asegurado en los accesos del establecimiento.

En el exterior también fue colocada una lona con la leyenda: “En este negocio no se compran autos y metales que no acrediten su propiedad”.

Las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes derivadas del cateo realizado en el establecimiento.