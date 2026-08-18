Seguridad

Catean y Clausuran Yonke de la Colonia Colinas de Juárez, en Ciudad Juárez

La Fiscalía realizó un cateo en un negocio de autopartes de Ciudad Juárez donde presuntamente fueron localizadas piezas robadas.

Las autoridades colocaron sellos de clausura en el negocio.Las autoridades colocaron sellos de clausura en el negocio. Foto: N+

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Yonke en Colinas de Juárez clausurado tras hallar piezas robadas. La Fiscalía y el Ejército resguardan el área.

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