Atacan a Disparos a Trabajador en Biblioteca de Coatzacoalcos

En la ciudad de Coatzacoalcos, un trabajador auxiliar de la biblioteca Cornelius Versteeg fue víctima de un ataque a balazos durante la mañana de este martes 18 de agosto, en la colonia El Tesoro. Pese a la agresión, el hombre resultó ileso.

De acuerdo con la información, el ataque ocurrió sobre la avenida Mártires de Chicago, en las inmediaciones del Centro Digital de Acceso a Internet, Educación y Servicios digitales al Ciudadano. Presuntamente, sujetos desconocidos habrían intentado atentar contra la vida del trabajador de identidad resguardada.

Elementos de seguridad acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cómo ocurrió la agresión o el móvil del ataque. Luego del ataque, la biblioteca permaneció cerrada este martes, por lo que los trabajadores se retiraron del inmueble y las actividades fueron suspendidas.