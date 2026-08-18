Seguridad

Atacan a Disparos a Trabajador en Biblioteca de Coatzacoalcos

Un hombre que labora en la biblioteca pública del sur de Veracruz, sobrevivió a un ataque armado por sujetos desconocidos

Atacan a disparos a bibliotecario en CoatzacoalcosHombre es víctima de un ataque a disparos en la colonia El Tesoro en Coatzacoalcos. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un trabajador de la biblioteca en Coatzacoalcos es atacado a balazos y sobrevive. La policía investiga el móvil de este violento incidente.

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