Desaparecidos

Mujer Busca a su Hijo Desaparecido en Tlajomulco; Cree que Fue Asesinado

Francisco Arambul, de 31 años, es buscado por su madre, después de que no supo nada de él desde el 7 de noviembre de 2025 en la colonia Los Cántaros

Francisco Javier ArambulFrancisco Javier Arambul es buscado por su familia; creen que fue asesinado en Tlajomulco. Foto: N+

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Francisco Arambul, de 31 años, desapareció en Tlajomulco. Su madre encontró señales de violencia en su hogar. La búsqueda continúa mientras la familia espera respuestas

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