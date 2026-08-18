Mujer Busca a su Hijo Desaparecido en Tlajomulco; Cree que Fue Asesinado

María Gómez Márquez busca a su hijo Francisco Javier Arambul, quien desapareció en la colonia Los Cántaros, de Tlajomulco de Zúñiga; su madre asegura que en su vivienda se encontraron huellas de violencia, por lo que estima que fue asesinado y su cuerpo fue posteriormente escondido.

Francisco Javier, de 31 años, desapareció el 7 de noviembre, un hecho que paralizó a su familia, quienes al llegar a su domicilio, sólo encontraron las paredes con huellas de haber sufrido un incendio, junto con un charco de sangre, por lo que sus seres queridos creen que fue asesinado.

"Él ya no me contestó las llamadas, y yo me sentía inquiera, e inquieta, y ya llegó él y me dijo: 'mamá, mataron a Pancho', y le dije: 'no puede ser, hijo, no puede ser que me mataron a mi hijo, no puede ser'", explicó María Gómez.

Francisco Javier dejó a tres hijos, quienes constantemente lamentan su ausencia, a quien recuerdan como un hombre atento, responsable, trabajador y cariñoso.

A pesar le lo sucedido, comentar la señora María que lo único que quiere es localizar el cuerpo de su hijo, para darle una despedida como lo merece.

La familia ha informado que Francisco Javier habría sido privado de la vida, la Fiscalía de Jalisco mantiene una carpeta de investigación abierta para esclarecer el caso y poder localizar a quien resulte responsable de estos hechos.

Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha con los datos de Francisco.