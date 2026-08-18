Así Fue el Accidente en el que Murieron Mathilde Favier, de Dior, y su Esposo Nicolas Altmayer

Mathilde Favier, directora internacional de relaciones públicas de Christian Dior Couture, y su esposo, el productor de cine francés Nicolas Altmayer perdieron la vida en un accidente automovilístico, un hecho que ha generado consternación en la industria del lujo y del cine francés.

El accidente se registró la tarde del lunes 17 de agosto, alrededor de las 4:00 p.m., en la carretera D938, a la altura de la localidad de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres, al oeste de Francia.

Favier y Altmayer viajaban juntos en el mismo vehículo cuando, según los primeros reportes de las autoridades, intentaban rebasar a otro automóvil en la carretera cuando el vehículo colisionó de frente contra un camión de carga. El impacto frontal fue fatal para ambos.

Tras el choque, la fiscalía de Niort abrió una investigación. El fiscal adjunto Nicolas Leclainche informó que se abrió una carpeta por homicidio involuntario para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar con precisión cómo se produjo el choque.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las condiciones del tramo carretero ni sobre posibles factores adicionales, como el clima o el estado de la vía, por lo que las autoridades francesas continúan con las diligencias correspondientes.

Mathilde Favier, de 57 años, llevaba más de una década al frente de las relaciones internacionales de Dior con celebridades del cine, la moda y la música, entre ellas Rihanna, Jennifer Lawrence y Natalie Portman. Antes de unirse a la maison en 2011, había trabajado en la revista Glamour y en Prada.

Nicolas Altmayer, de 61 años, era un reconocido productor dentro de la industria cinematográfica francesa. Formó parte de comedias como "OSS 117" y "Brice de Nice", ambas protagonizadas por Jean Dujardin, y codirigía la productora Mandarin & Compagnie junto a su hermano Éric Altmayer.

Horas después de conocerse la noticia, Dior emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Favier y destacó su entrega a la firma a lo largo de los años.

Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, expresó su tristeza por la pérdida de quien también consideraba una amiga cercana, mientras que Bernard Arnault, presidente de LVMH, envió sus condolencias a través de las redes oficiales de la marca.

El diseñador J.W. Anderson también se sumó a los mensajes de despedida, en los que resaltó la calidez y la energía que, según él, caracterizaban a Favier dentro de la industria de la moda.

La fiscalía de Niort continúa con la investigación para esclarecer con precisión las circunstancias del accidente que cobró la vida de la pareja.