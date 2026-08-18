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Así Fue el Accidente en el que Murieron Mathilde Favier, de Dior, y su Esposo Nicolas Altmayer

La ejecutiva de Dior y el cineasta francés fallecieron luego de que su auto colisionara de frente contra un camión de carga en una carreteta en Francia.

asi-fue-accidente-donde-murieron-mathilde-favier-de-dior-y-su-esposo-en-franciaFoto: Getty Images

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Consternación en Dior y el cine francés: Mathilde Favier y Nicolas Altmayer mueren tras un choque frontal con un camión. Autoridades investigan las causas del accidente.

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